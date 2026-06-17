Финансовый регулятор Сингапура внес криптобиржу Bybit в список предупреждений

Денежно-кредитное управление Сингапура (МАС) включило биржу Bybit, одну из крупнейших криптовалютных платформ в мире, в свой список предупреждений для инвесторов (Инвестор Алерт Лист). Этот список ведется с целью предостеречь потребителей от компаний, которые не имеют лицензии или чья деятельность не контролируется регулятором, но которые могут создать у пользователей ложное впечатление. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Bybit Финтеч Limited и ее основной бренд попали в этот список в среду. Хотя МАС не раскрыла точных причин этого решения, согласно правилам регулятора, в данный список вносятся субъекты, которые без лицензии представляют себя как имеющие официальное разрешение или чьи инвестиционные предложения не прошли государственное утверждение. Согласно открытым данным, Bybit на данный момент не имеет лицензии в Сингапуре.

Примечательно, что, хотя биржа Bybit была основана сингапурским предпринимателем Беном Чжоу, компания официально не ведет деятельность на территории этого города-государства. На официальном сайте компании Сингапур включен в список «стран с ограниченным обслуживанием», то есть пользователи из этой юрисдикции не имеют права пользоваться услугами платформы.

Строгая позиция Сингапура на крипторынке

Несмотря на то, что Сингапур признан мировым центром криптовалют и децентрализованных финансов (DeFi), официальные власти страны усиливают контроль над отраслью. По данным Chainalysis, хотя Сингапур занимает лидирующие позиции по институциональным цифровым активам, регулятор выбрал крайне требовательный подход в вопросах розничной торговли и безопасности обычных пользователей.

Как сообщает издание Коинтелеграф, в последние месяцы МАС предприняла ряд жестких мер. В мае лицензия крипто-провайдера ликвидности Бскуаред Течнологй была аннулирована из-за недостатков в управлении рисками и конфликта интересов. Кроме того, регулятор обвинил компанию в предоставлении недостоверных данных в процессе проверки.

Кроме того, правоохранительные органы Сингапура выдвинули обвинения в мошенничестве против Чжу Джунтао, главы платформы Ходлнаут, которая потерпела крах после падения экосистемы Терра в 2022 году. Эти события показывают, что поддержание дисциплины на финансовом рынке Сингапура и защита средств инвесторов являются приоритетными задачами.

Попадание платформы Bybit в список предупреждений может повлиять на ее глобальную репутацию, однако это не означает полного запрета биржи. Это просто серьезный сигнал для местных инвесторов об отсутствии государственных гарантий при работе с данной платформой. Для пользователей из Узбекистана попадание международных бирж под надзор таких авторитетных регуляторов также служит напоминанием о необходимости осторожности при работе с криптоактивами.