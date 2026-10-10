Шавкат Мирзиёев принял государственного министра Великобритании лорда Анаса Сарвара

·36·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял государственного министра Великобритании лорда Анаса Сарвара

Торгово-экономическое и инвестиционное партнерство между Узбекистаном и Великобританией выходит на беспрецедентный стратегический уровень. 9 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял прибывшего в нашу страну государственного министра Великобритании по вопросам торговли, лорда Анаса Сарвара.

Встреча прошла в рамках второго заседания Узбекско-британского экономического комитета, в центре внимания которого находились вопросы кардинального расширения двусторонних торгово-экономических связей, ускорения инвестиционного потока и реализации крупных инфраструктурных инициатив.

Принципы «английского права» в Ташкенте: Важный исторический шаг

В ходе переговоров прозвучало одно из самых ожидаемых заявлений по созданию регионального финансового хаба:

  • Международный финансовый центр: Правительство Великобритании официально заявило о готовности оказать тесное практическое содействие в запуске в столице городе Ташкенте Международного финансового центра, функционирующего полностью на основе принципов и стандартов «английского права» (English Common Law);

  • Гарантии для инвесторов: Внедрение английского права создаст правовую защиту международного уровня, прозрачность и высокие судебные гарантии для глобальных институциональных инвесторов;

  • Финансовая интеграция: Данный центр резко укрепит позиции Ташкента в качестве главного инвестиционного и финансового хаба в Центральной Азии.

Успех на Лондонской бирже и деятельность мировых гигантов в Узбекистане

На диалоге особо отмечены реальные результаты двусторонних экономических связей:

  • Историческое IPO в Лондоне: Успешное проведение первого IPO Национального инвестиционного фонда Узбекистана на Лондонской фондовой бирже (LSE) повысило финансовый авторитет нашей страны;

  • Сотрудничество с глобальными компаниями: В нашей стране работают 260 совместных предприятий. В финансово-банковском секторе эффективно действует престижный британский банк Standard Chartered, а в сфере энергетики и углеводородов — мировой гигант British Petroleum (BP);

  • Финансовый инструмент UKEF: Достигнута договоренность об ускоренном продвижении крупных проектов в направлениях транспорта, геологии, инфраструктуры и зеленой энергетики с участием Британского агентства по экспорту финансирования (UKEF).

Образование, безопасность и туризм: Развитие многоплановых связей

Сотрудничество охватывает не только торговлю, но и гуманитарные и стратегические направления:

  • Британская модель образования: На сегодня в Узбекистане успешно функционируют три совместных высших учебных заведения, а также в сотрудничестве с ведущим Кембриджским университетом мира организованы специализированные Президентские школы;

  • Туризм и безопасность: Непрерывно растут прямой политический диалог между двумя странами, координация в вопросах безопасности, а также поток туристов из Великобритании;

  • Новая «дорожная карта»: По итогам встречи решено принять совместную «дорожную карту», которая воберет в себя все достигнутые договоренности и определит проекты со строгими сроками в приоритетных сферах.

Визит лорда Анаса Сарвара в Ташкент и принятые решения свидетельствуют о том, что экономическая интеграция Нового Узбекистана с такими ведущими государствами, как Великобритания, поднялась на новую, высокую ступень.

Шавкат МирзиёевАнас СарварТашкентский международный финансовый центрУзбекско-британский экономический комитет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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