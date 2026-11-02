Футбольный вечер в Ташкенте: объявлены составы на матч «Пахтакор» – «Ан-Наср»

В рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте состоится один из самых ожидаемых и важных матчей континента. Многократный чемпион Узбекистана «Пахтакор» примет на своем поле гранд-клуб Саудовской Аравии «Ан-Наср».

Тренерские штабы обеих команд официально объявили стартовые составы на этот принципиальный поединок, который начнется в 18:45 по ташкентскому времени.

Роналду, Коман и Симакан не приехали в Ташкент: кто в составе гостей?

Главной темой для обсуждения накануне встречи стало отсутствие суперзвезд клуба из Эр-Рияда в выездном составе:

Звезды остались в Эр-Рияде: Капитан команды Криштиану Роналду, вингер Кингсли Коман и центральный защитник Мохамед Симакан по решению тренерского штаба остались в Саудовской Аравии;

В атаке Садио Мане и Жоау Феликс: Несмотря на это, гости выставляют достаточно сильный состав. Атаку и фланги команды возглавят известные звезды — Садио Мане и Жоау Феликс;

В воротах голкипер сборной Бразилии: Место в воротах «Ан-Насра» займет известный бразильский голкипер Бенто.

Ситуация в турнирной таблице и бескомпромиссная борьба

Для обеих команд этот матч имеет огромное значение в борьбе за путевку в плей-офф:

«Ан-Наср»: С 3 очками в активе занимает 9-е место в общей таблице и намерен подняться выше по итогам сегодняшней игры;

«Пахтакор»: «Львы», набрав 2 очка, пока занимают 12-ю строчку. Ташкентцы намерены победить при поддержке своих болельщиков и кардинально улучшить ситуацию в группе.

Официальный протокол матча и составы:

Элитная Лига чемпионов АФК. 4-й тур

«Пахтакор» (Узбекистан) — «Ан-Наср» (Саудовская Аравия)

Дата и время: 2 ноября, 18:45

Стадион: «Пахтакор», Ташкент

Стартовые составы: