Футбольный вечер в Ташкенте: объявлены составы на матч «Пахтакор» – «Ан-Наср»

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Футбольный вечер в Ташкенте: объявлены составы на матч «Пахтакор» – «Ан-Наср»
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  • Стадион «Пахтакор» в Ташкенте примет матч между командами «Пахтакор» и «Ан-Наср» в рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК.
  • В составе саудовского клуба отсутствуют Криштиану Роналду, Кингсли Коман и Мохамед Симакан, однако в составе гостей на поле выйдут Садио Мане, Жоау Феликс и вратарь Бенто.
  • В настоящее время «Ан-Наср» с 3 очками занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Пахтакор» с 2 очками находится на 12-й строчке.

В рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте состоится один из самых ожидаемых и важных матчей континента. Многократный чемпион Узбекистана «Пахтакор» примет на своем поле гранд-клуб Саудовской Аравии «Ан-Наср».

Тренерские штабы обеих команд официально объявили стартовые составы на этот принципиальный поединок, который начнется в 18:45 по ташкентскому времени.

Роналду, Коман и Симакан не приехали в Ташкент: кто в составе гостей?

Главной темой для обсуждения накануне встречи стало отсутствие суперзвезд клуба из Эр-Рияда в выездном составе:

  • Звезды остались в Эр-Рияде: Капитан команды Криштиану Роналду, вингер Кингсли Коман и центральный защитник Мохамед Симакан по решению тренерского штаба остались в Саудовской Аравии;

  • В атаке Садио Мане и Жоау Феликс: Несмотря на это, гости выставляют достаточно сильный состав. Атаку и фланги команды возглавят известные звезды — Садио Мане и Жоау Феликс;

  • В воротах голкипер сборной Бразилии: Место в воротах «Ан-Насра» займет известный бразильский голкипер Бенто.

Ситуация в турнирной таблице и бескомпромиссная борьба

Для обеих команд этот матч имеет огромное значение в борьбе за путевку в плей-офф:

  • «Ан-Наср»: С 3 очками в активе занимает 9-е место в общей таблице и намерен подняться выше по итогам сегодняшней игры;

  • «Пахтакор»: «Львы», набрав 2 очка, пока занимают 12-ю строчку. Ташкентцы намерены победить при поддержке своих болельщиков и кардинально улучшить ситуацию в группе.

Официальный протокол матча и составы:

  • Элитная Лига чемпионов АФК. 4-й тур

  • «Пахтакор» (Узбекистан) — «Ан-Наср» (Саудовская Аравия)

  • Дата и время: 2 ноября, 18:45

  • Стадион: «Пахтакор», Ташкент

Стартовые составы:

  • «Пахтакор»: Владимир Назаров, Мухаммадбобур Каримов, Мухаммадрасул Абдумаджидов, Заид Тахсин, Шерзод Насруллаев, Абдурауф Буриев, Акмаль Мозговой, Сардор Собирхужаев, Фламарион, Башар Ресан, Стефан Чинеду.

  • «Ан-Наср»: Бенто, Бушал, Аль-Амри, Мартинес, Аман, Айман, Кошта, Анджело, Садио Мане, Жоау Феликс, Аль-Хамдан.

ПахтакорАн-НасрЭлитная Лига чемпионов АФК
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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