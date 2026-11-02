Владелец проекта «Imarat Development» Марат Хамдамов задержан

·97·Общество
Владелец проекта «Imarat Development» Марат Хамдамов задержан

«Imarat Development» В рамках уголовного дела, связанного со строительным проектом, были задержаны два человека. Среди них — Марат Хамдамов, известный как владелец проекта. Об этом в ответ на запрос QALAMPIR.UZ сообщили в ГУВД города Ташкента.

По данным ГУВД, владелец проекта «Imarat Development» М.Х., а также Ж.А. были привлечены в качестве подозреваемых по уголовному делу. Они задержаны в процессуальном порядке в соответствии со статьей 227 Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно данной статье, лицо, задержанное по решению дознавателя, следователя или прокурора, должно быть доставлено в орган внутренних дел или другой правоохранительный орган.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении руководства компании «Imarat Development» было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.

Конфликт вокруг компании получил широкий резонанс после видеообращений Марата Хамдамова в социальных сетях. Он заявлял о попытках отобрать у него компанию, а также о давлении и угрозах в адрес его самого и его семьи.

В настоящее время по данному делу продолжаются следственные действия. Виновность подозреваемых будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Imarat DevelopmentМарат ХамдамовГУВД ТашкентаУголовное дело
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В отношении руководства «Imarat Development» возбуждено уголовное дело о мошенничествеВ отношении руководства «Imarat Development» возбуждено уголовное дело о мошенничествеВчера 13:40В отношении руководства «Imarat Development» возбуждено уголовное делоВ отношении руководства «Imarat Development» возбуждено уголовное делоСегодня 10:17В Аккургане заложенное здание было продано за 1 млрд 499 млн сумов в счет кредитной задолженностиВ Аккургане заложенное здание было продано за 1 млрд 499 млн сумов в счет кредитной задолженности23 октября 19:37В Ташкентской области изъято 15 кг тяжелых наркотиков (видео)В Ташкентской области изъято 15 кг тяжелых наркотиков (видео)17 октября 17:19В Ташкентской области пресечена крупная наркотическая цепь на 245 тысяч доз (видео)В Ташкентской области пресечена крупная наркотическая цепь на 245 тысяч доз (видео)13 октября 18:38Хоким отчитывал женщину у неё дома: правозащитник указал на опасный аспект (видео)Хоким отчитывал женщину у неё дома: правозащитник указал на опасный аспект (видео)4 августа 23:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск