Владелец проекта «Imarat Development» Марат Хамдамов задержан

«Imarat Development» В рамках уголовного дела, связанного со строительным проектом, были задержаны два человека. Среди них — Марат Хамдамов, известный как владелец проекта. Об этом в ответ на запрос QALAMPIR.UZ сообщили в ГУВД города Ташкента.

По данным ГУВД, владелец проекта «Imarat Development» М.Х., а также Ж.А. были привлечены в качестве подозреваемых по уголовному делу. Они задержаны в процессуальном порядке в соответствии со статьей 227 Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно данной статье, лицо, задержанное по решению дознавателя, следователя или прокурора, должно быть доставлено в орган внутренних дел или другой правоохранительный орган.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении руководства компании «Imarat Development» было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.

Конфликт вокруг компании получил широкий резонанс после видеообращений Марата Хамдамова в социальных сетях. Он заявлял о попытках отобрать у него компанию, а также о давлении и угрозах в адрес его самого и его семьи.

В настоящее время по данному делу продолжаются следственные действия. Виновность подозреваемых будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.