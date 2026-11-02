Большая борьба в женском теннисе: WTA опубликовала новый рейтинг
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- Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг по состоянию на 2 ноября, в котором Елена Рыбакина сохранила первую строчку.
- В первой тройке Арина Соболенко остается на втором месте, а Мирра Андреева занимает третью позицию.
- В верхней части рейтинга Кори Гауф поднялась на четвертое место, опередив Джессику Пегулу.
- Ига Швёнтек опустилась на девятую строчку.
Женская теннисная ассоциация (WTA) официально представила еженедельно обновляемый мировой рейтинг профессиональных теннисисток. В таблице, сформированной по состоянию на 2 ноября, Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, уверенно сохранила за собой позицию первой ракетки мира.
В первой тройке серьезных изменений не произошло: белоруска Арина Соболенко продолжает идти второй, а юная российская звезда Мирра Андреева, завоевавшая главный трофей на «Ролан Гаррос — 2026» в текущем сезоне, прочно замыкает топ-3.
Перестановки в топ-10 и накал борьбы
В обновленном списке внутри первой десятки были зафиксированы взаимные перемещения:
Противостояние Гауфф и Пегулы: Американка Кори Гауфф увеличила количество своих очков, поднявшись на одну строчку (4-е место) и потеснив свою соотечественницу Джессику Пегулу (5-е место);
Спад Швёнтек: Бывшая первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек опустилась с 8-го на 9-е место, а ее позицию заняла успешно набравшая очки чешка Линда Носкова;
Активность представительниц Украины и Чехии: В первой десятке прочно закрепились по две представительницы Чехии (Мухова, Носкова) и Украины (Свитолина, Костюк).
Официальный рейтинг WTA в топ-10 по состоянию на 2 ноября:
(1) Елена Рыбакина (Казахстан) — 8099 очков
(2) Арина Соболенко (Беларусь) — 6485 очков
(3) Мирра Андреева (Россия) — 6306 очков
(5) Кори Гауфф (США) — 5763 очка
(4) Джессика Пегула (США) — 5760 очков
(6) Элина Свитолина (Украина) — 5121 очко
(7) Каролина Мухова (Чехия) — 4665 очков
(9) Линда Носкова (Чехия) — 4343 очка
(8) Ига Швёнтек (Польша) — 4188 очков
(10) Марта Костюк (Украина) — 3910 очков
(Примечание: В скобках указаны места теннисисток в предыдущем рейтинге).
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