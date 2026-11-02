Большая борьба в женском теннисе: WTA опубликовала новый рейтинг

·79·Спорт
Большая борьба в женском теннисе: WTA опубликовала новый рейтинг
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  • Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг по состоянию на 2 ноября, в котором Елена Рыбакина сохранила первую строчку.
  • В первой тройке Арина Соболенко остается на втором месте, а Мирра Андреева занимает третью позицию.
  • В верхней части рейтинга Кори Гауф поднялась на четвертое место, опередив Джессику Пегулу.
  • Ига Швёнтек опустилась на девятую строчку.

Женская теннисная ассоциация (WTA) официально представила еженедельно обновляемый мировой рейтинг профессиональных теннисисток. В таблице, сформированной по состоянию на 2 ноября, Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, уверенно сохранила за собой позицию первой ракетки мира.

В первой тройке серьезных изменений не произошло: белоруска Арина Соболенко продолжает идти второй, а юная российская звезда Мирра Андреева, завоевавшая главный трофей на «Ролан Гаррос — 2026» в текущем сезоне, прочно замыкает топ-3.

Перестановки в топ-10 и накал борьбы

В обновленном списке внутри первой десятки были зафиксированы взаимные перемещения:

  • Противостояние Гауфф и Пегулы: Американка Кори Гауфф увеличила количество своих очков, поднявшись на одну строчку (4-е место) и потеснив свою соотечественницу Джессику Пегулу (5-е место);

  • Спад Швёнтек: Бывшая первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек опустилась с 8-го на 9-е место, а ее позицию заняла успешно набравшая очки чешка Линда Носкова;

  • Активность представительниц Украины и Чехии: В первой десятке прочно закрепились по две представительницы Чехии (Мухова, Носкова) и Украины (Свитолина, Костюк).

Официальный рейтинг WTA в топ-10 по состоянию на 2 ноября:

  1. (1) Елена Рыбакина (Казахстан) — 8099 очков

  2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 6485 очков

  3. (3) Мирра Андреева (Россия) — 6306 очков

  4. (5) Кори Гауфф (США) — 5763 очка

  5. (4) Джессика Пегула (США) — 5760 очков

  6. (6) Элина Свитолина (Украина) — 5121 очко

  7. (7) Каролина Мухова (Чехия) — 4665 очков

  8. (9) Линда Носкова (Чехия) — 4343 очка

  9. (8) Ига Швёнтек (Польша) — 4188 очков

  10. (10) Марта Костюк (Украина) — 3910 очков

(Примечание: В скобках указаны места теннисисток в предыдущем рейтинге).

WTAЕлена РыбакинаТеннисный рейтинг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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