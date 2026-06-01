Дочери Ойбека и Нигоры Алияхон исполнилось 2 года

Фото: Instagram

Певцы Ойбек и Нигора сообщили в своих Instagram-аккаунтах, что их дочери Алияхон исполнилось 2 года. Нигора поделилась с подписчиками радостной новостью, опубликовав видео с фотосессии, сделанной в честь первого дня рождения Алияхон.

Под постом она оставила следующие искренние слова:

«Сегодня день рождения нашей младшей дочери Алияхон. Эту девочку у Всевышнего просили не мы, а именно вы — наши молящиеся бабушки и мамы. Поэтому я не зря называю её «дочерью, вымоленной в молитвах».

Когда мы, будучи уставшими родителями троих детей, уже не думали о пополнении, наши бабушки и мамы, говоря: «У всего должна быть пара — есть два сына, теперь нужна еще одна дочь», возносили руки к небу и молились за нас.

Иншааллах, пусть моя малышка будет как минимум такой же счастливой, как мы, пусть вырастет девушкой с прекрасным характером, верой и совестью, получающей такие же молитвы. Спасибо всем за поздравления!»

В комментариях подписчики искренне поздравляют девочку и выражают ей множество добрых пожеланий.

Для справки, у артистов на данный момент четверо детей. Двое сыновей и две дочери, Алияхон — четвертый, самый младший ребенок.