Двойная радость в семье Даврона Кабулова

В семье известного блогера и ведущего Даврона Кабулова продолжаются радостные дни. Артист вместе с близкими отпраздновал день рождения своей матери и 10-летие со дня своей свадьбы.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, можно увидеть праздничную атмосферу, искренние поздравления и воссоединение членов семьи. Особое внимание поклонников привлек тот факт, что эта дата стала для Даврона Кабулова вдвойне значимой.