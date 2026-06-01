Маруф Отажонов оценил игру Бурака Озчивита (видео)

Актер Маруф Отажонов поделился своим мнением о моноспектакле «Самая красивая девушка Стамбула», показанном в Ташкенте, в котором главную роль исполнил турецкий актер Бурак Озчивит.

Он отметил, что, хотя Бурак не является профессиональным театральным актером, его движения на сцене и игра оказались сильнее, чем у многих профессионалов.

«Бурак не профессиональный театральный актер, но его игра сильнее, чем у профессионалов. Он идеально исполнил роль, не выходя за рамки, заданные режиссером. Как театральному актеру мне сложно принять такое положение дел, но я принимаю его как партнера по сцене».

Самое главное, он смог удержать внимание около 2 тысяч зрителей от начала до конца. Это очень большой результат. Даже самые сильные актеры не всегда способны на это.

Часть зрителей полностью поняла спектакль, другая часть наблюдала, не до конца осознавая происходящее. Но, несмотря на это, удержать зал — это огромное мастерство. Даже народные артисты не всегда могут с этим справиться.

Моноспектакль — это один из самых сложных жанров. Иногда даже два-три актера не решаются на это. А Бурак справился.

Также использование света, звука и технических средств в спектакле было на высоком уровне. Честно говоря, я не ожидал такой игры от Бурака. Он выступил очень здорово», — сказал Маруф Отажонов.