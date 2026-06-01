Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились

Одна из самых стильных пар шоу-бизнеса — поп-королева Дуа Липа и британский актер Каллум Тернер — тайно поженились 31 мая в Лондоне. Пара предпочла избежать пышных торжеств, ограничившись кругом самых близких друзей и членов семьи.

Дуа Липа отказалась от традиционного свадебного платья. Удивив модных критиков, она появилась в юбочном костюме от Schiaparelli Haute Couture, сшитом специально по заказу Дэниелом Роузберри. Образ дополнили широкополая шляпа от Стивена Джонса, белые перчатки и туфли от Stephen Jones.

По словам очевидцев, это была лишь официальная часть. В первую неделю июня пара проведет трехдневное роскошное свадебное торжество в итальянском Палермо, в престижном комплексе Villa Igiea.