Неожиданный дуэт перед Президентом: Озодбек, Отабек и Женисбек запели

Искренние моменты с участием известных представителей узбекской эстрады Озодбека Назарбекова, Отабека Муталходжаева и Женисбека Пиязова вызывают большой интерес в социальных сетях.

Как стало известно, артисты исполнили песню экспромтом, без какой-либо подготовки, на мероприятии с участием Президента. Неожиданное музыкальное выступление подняло настроение собравшимся.

Судя по видеокадрам, популярные певцы исполнили народные песни вживую, придав мероприятию особую атмосферу. Особенно тепло участники встретили их совместное выступление.