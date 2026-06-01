Неожиданный дуэт перед Президентом: Озодбек, Отабек и Женисбек запели

·5.1K·Культура
Неожиданный дуэт перед Президентом: Озодбек, Отабек и Женисбек запели
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Искренние моменты с участием известных представителей узбекской эстрады Озодбека Назарбекова, Отабека Муталходжаева и Женисбека Пиязова вызывают большой интерес в социальных сетях.
Как стало известно, артисты исполнили песню экспромтом, без какой-либо подготовки, на мероприятии с участием Президента. Неожиданное музыкальное выступление подняло настроение собравшимся.
Судя по видеокадрам, популярные певцы исполнили народные песни вживую, придав мероприятию особую атмосферу. Особенно тепло участники встретили их совместное выступление.
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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