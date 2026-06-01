Неожиданный дуэт перед Президентом: Озодбек, Отабек и Женисбек запели
Аудиоверсия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Искренние моменты с участием известных представителей узбекской эстрады Озодбека Назарбекова, Отабека Муталходжаева и Женисбека Пиязова вызывают большой интерес в социальных сетях.
Как стало известно, артисты исполнили песню экспромтом, без какой-либо подготовки, на мероприятии с участием Президента. Неожиданное музыкальное выступление подняло настроение собравшимся.
Судя по видеокадрам, популярные певцы исполнили народные песни вживую, придав мероприятию особую атмосферу. Особенно тепло участники встретили их совместное выступление.
…