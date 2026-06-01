За успех какого артиста Юлдуз Усманова порадовалась больше всего?

В Международном конгресс-холле проходит церемония вручения государственных наград деятелям культуры и искусства с участием Президента Шавката Мирзиёева.

В ходе мероприятия народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова в интервью изданию «Даракчи» поделилась своими мыслями и искренне поздравила награжденных творческих деятелей.

«Я от всей души поздравляю всех своих коллег, получивших сегодня награды. Все они достойны этого признания. Но стоит сказать, что есть и те, кто после получения награды исчезает», — отметила певица.

На вопрос журналиста «За кого из награжденных вы порадовались больше всего?» Усманова ответила особо.

«Я очень порадовалась за Эркина Комилова. Честно говоря, я даже расплакалась, слушая его слова. Если есть возможность, найдите видео с ним и опубликуйте — это моя просьба. Он человек, который по-настоящему носит искусство в своем сердце. Есть выражение: «Искусство должно быть в теле артиста». Он говорил не для того, чтобы кого-то похвалить, а очень красиво сравнивая жизнь и прошлое, с глубоким смыслом», — подчеркнула певица.