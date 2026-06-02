Необычные ошибки в популярных мультфильмах, которые многие не заметили (фото)

·350·Культура
Необычные ошибки в популярных мультфильмах, которые многие не заметили (фото)
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Стоит признать, что даже став взрослыми, мы не теряем интереса к просмотру мультфильмов. К счастью, современные аниматоры регулярно выпускают новые проекты. Многие из них по качеству не уступают тем мультфильмам, которые мы любили в детстве. Однако даже в самых совершенных анимационных работах встречаются ошибки, оставшиеся без внимания.

«Маша и Медведь»

Необычные ошибки в популярных мультфильмах, которые многие не заметили (фото)

В серии «Первая встреча» на двери, которую Медведь закрыл после того, как выставил Машу, видны тяжелая щеколда и крупные гвозди. Но спустя несколько секунд, когда дверь открывается внутрь, ее поверхность становится абсолютно гладкой.

«Три кота»

Необычные ошибки в популярных мультфильмах, которые многие не заметили (фото)

В эпизоде «Музыкальная открытка» кошачья семья отправляется в магазин. Им нравится открытка с изображением новогодней елки, и Коржик хочет ее купить. Однако в следующих кадрах украшения на елке неестественным образом исчезают, а цвет фона меняется с зеленого на ярко-желтый.

«Иван Царевич и Серый Волк»

Необычные ошибки в популярных мультфильмах, которые многие не заметили (фото)

В сцене, где Василиса приходит к Ивану, в пространстве между героями видна одностворчатая дверь. В следующем кадре, когда они обнимаются, дверь необъяснимым образом превращается в двустворчатую.

«Три богатыря: На дальних берегах»

Необычные ошибки в популярных мультфильмах, которые многие не заметили (фото)

Во время разговора князя Владимира и Юлия на заднем плане отчетливо виден контрфорс. Через несколько секунд, когда Постум въезжает в зал на телеге, стена между рисунками внезапно становится ровной.

Необычные ошибки в популярных мультфильмах, которые многие не заметили (фото)

Кроме того, меняются узоры на воротнике рубахи Алеши Поповича. Элементы, которые сначала были красными, позже приобретают оранжевый оттенок. Естественно, герой не успел бы переодеться за столь короткое время.

«Смешарики»

Необычные ошибки в популярных мультфильмах, которые многие не заметили (фото)

В различных сериях популярного анимационного сериала также есть заметные ошибки. Например, в эпизоде «Скамейка» надпись «Окрашено» исчезает в тот же момент, как Крош отходит от скамейки.

«Фиксики: Большой секрет»

Необычные ошибки в популярных мультфильмах, которые многие не заметили (фото)

Когда Фиксики сидят на диване и смотрят телевизор, если обратить внимание на доску за спиной Симки, можно заметить, что на крупном плане она внезапно меняет свой вид. Также ярко-розовый элемент появляется в самой верхней части доски.

Как видите, даже в известных и созданных с большим трудом современных мультфильмах встречаются мелкие ошибки. Но именно такие детали побуждают зрителей быть более внимательными.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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