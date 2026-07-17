Представлен робот, поразивший своими акробатическими трюками (видео)

·35·Технологии
Представлен робот, поразивший своими акробатическими трюками (видео)

Китайская компания Бустер Роботикс, известная своим популярным гуманоидным роботом Т1, представила новое поколение роботов с улучшенными акробатическими возможностями.

Сообщается, что новая модель способна выполнять сложные движения с высокой точностью, не теряя равновесия. Робот отличается от предыдущих версий способностью успешно совершать прыжки, бегать и выполнять различные акробатические упражнения.

Специалисты отмечают, что эта разработка является важным шагом в дальнейшем развитии технологий гуманоидных роботов, и ожидается, что в будущем они будут широко применяться в промышленности, сфере услуг и спасательных операциях.

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