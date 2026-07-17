Певец Сардор Мамадалиев отпраздновал день рождения дочери

Вчера, 16 июля, певец Сардор Мамадалиев поделился с поклонниками радостным событием в своей семье через свою страницу в Instagram. С помощью опубликованных фотографий артист сообщил, что у его дочери Ясмины день рождения.

Под фотографиями певец оставил искренние пожелания своей дочери: «Сегодня день рождения моей родной дочери Ясмины. Пусть Всевышний дарует ей счастье в обоих мирах», — написал он.

За короткое время этот пост привлек внимание множества поклонников. В комментариях подписчики поздравляют Ясмину с днем рождения, желая ей здоровья, долгих лет жизни, счастья и светлого будущего. Многие выразили добрые пожелания семье Сардора Мамадалиева, пожелав, чтобы девочка всегда росла на радость своим родителям.