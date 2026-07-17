Huawei установила рекорд на рынке складных смартфонов: серия Пура Кс превзошла ожидания

Китайский технологический гигант Huawei произвел настоящий фурор на рынке складных смартфонов нового поколения. Показатели продаж моделей Пура Кс и Пура Кс Max значительно превзошли первоначальные прогнозы производителя, укрепляя лидерство бренда в этом сегменте. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно последним данным, предоставленным инсайдером Digital Chat Station, на данный момент продано 1,54 миллиона единиц модели Huawei Пура Кс и около 580 000 единиц ее более крупной версии — Пура Кс Max. Эти показатели обеспечивают Huawei значительное преимущество на рынке складных устройств в то время, как проект Apple iPhone Фолд еще официально не представлен.

Высокий интерес к премиум-сегменту

Анализ показывает, что потребители проявляют большой интерес не только к стандартным моделям, но и к самым дорогим версиям устройств. В частности, специальное издание Пура Кс Max под названием Коллектор'с Эдитион составило значительную часть общих продаж — около 198 500 единиц. Это подтверждает, что пользователи готовы платить за инновационный дизайн и эксклюзивность, несмотря на высокую цену.

Стоит отметить, что Пура Кс Max разошелся тиражом 343 700 единиц в первый же месяц продаж, побив рекорд всех предыдущих складных смартфонов в истории Huawei. Интерес к устройствам Huawei традиционно высок, и подобные инновационные форм-факторы, несомненно, привлекают внимание любителей технологий.

Планы на будущее и новые модели

Вдохновленное успешным стартом, руководство Huawei намерено и дальше развивать это направление. Сообщается, что в 2025 году будут представлены обновленные и еще более совершенные версии моделей Huawei Пура Кс и Пура Кс Max. Это свидетельствует о намерении компании укрепить свои позиции в конкурентной борьбе с Samsung и другими игроками.

В настоящее время рынок складных смартфонов стремительно растет, и Huawei выделяется в этой гонке благодаря собственной операционной системе и аппаратным решениям. Пока продолжаются слухи об iPhone Фолд, китайский бренд уже успел завоевать доверие миллионов пользователей.

По данным иксбт.ком, успех серии Пура Кс демонстрирует растущий спрос на новые дизайнерские решения в индустрии смартфонов. Ожидается, что в ближайшие годы устройства со складными экранами станут основными конкурентами обычных моноблочных смартфонов.