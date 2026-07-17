В Ираке в доме заместителя министра нефти нашли 200 тысяч долларов и 4 кг золота

В рамках масштабного антикоррупционного дела, продолжающегося в Ираке, был проведен обыск в доме заместителя министра нефти Аднана аль-Джамили. Во время обыска были обнаружены наличные деньги, золото и другие ценности.

Сообщается, что из дома были изъяты 25 миллионов иракских динаров, 200 тысяч долларов США, 4 килограмма золота и различные украшения.

По версии следствия, аль-Джамили мог организовать схему по хищению государственных средств в особо крупном размере. Его также обвиняют в посредничестве в интересах нескольких высокопоставленных лиц.

Ранее по этому делу уже изымались крупные суммы богатств. В ходе следствия сообщалось, что из домов аль-Джамили и его сообщников было изъято 107 миллионов долларов и 375 килограммов золота.

В настоящее время расследование и следственные действия по данному коррупционному делу продолжаются.