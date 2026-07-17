Крупный блэкаут в Кыргызстане: несколько регионов остались без электричества

Сегодня, 17 июля, в ряде регионов Кыргызстана произошло внезапное отключение электроэнергии, приведшее к масштабному блэкауту. В результате столица Бишкек и несколько областей страны временно остались без электроснабжения. Об этом сообщает издание 24.кг.

Сообщается, что перебои с электричеством затронули не только Бишкек, но и Чуйскую, Иссык-Кульскую, Нарынскую и другие области. Из-за отключения света в некоторых районах временно прекратилась подача холодной и горячей воды. Также перестали работать светофоры, наблюдались перебои в мобильной связи и интернете, остановилась работа многих лифтов.

По данным ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК), причиной инцидента стала авария на двух высоковольтных линиях электропередачи напряжением 220 кВ. В частности, в аварийном режиме отключились линии «Кара-Балта — Главная» и «Главная — Шу».

В результате сработал механизм автоматической частотной разгрузки энергосистемы, что привело к отключению электричества в различных регионах страны. В настоящее время специалисты проводят работы по поэтапному восстановлению электроснабжения. Техническое расследование причин аварии продолжается.