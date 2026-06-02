Райхон радует фанатов новым хитом «Но Стресс»!

Популярная узбекская певица Райхон Г‘аниева анонсировала новую музыкальную новинку для своих поклонников. Артистка сообщила, что в ближайшие дни представит свою новую песню под названием «Но Стресс».

Певица поделилась этой новостью на своей странице в социальных сетях и призвала фанатов готовиться к премьере. По словам Райхон, новая композиция будет официально представлена слушателям 5 июня.

«5 июня выходит моя новая песня — “Но Стресс”! Если вы хотите услышать её первыми, переходите в сторис, сделайте пресейв по ссылке и нажмите на сердечко. Тогда вы услышите трек сразу после выхода. Ваша поддержка очень важна для меня!», — написала певица.