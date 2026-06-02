Лола снова появилась в сети: специально для тех, кто скучал по Лоле

Певица Лола, которая долгое время не делилась информацией о своей творческой деятельности, снова появилась в интернет-сети. Видео, распространяющиеся в социальных сетях, вызывают большой интерес у поклонников.

На видео, которыми делятся с подписью «Для тех, кто скучал по Лоле», запечатлены моменты участия певицы в мероприятиях. Многие фанаты тепло встретили эти кадры, выражая желание снова увидеть любимую артистку на сцене.

Актриса Асаль Шодиева также поделилась видео с участием Лолы на своей странице в социальной сети. В них она тепло отозвалась о внешнем виде и настроении певицы.

По мнению поклонников, Лола, как всегда, сохранила свою элегантность, жизнерадостность и прекрасный облик. Однако официальной информации о возвращении певицы к творческой деятельности или о её новых проектах пока не поступало.