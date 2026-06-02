Умидаксон представила новый музыкальный клип «Хамма джим бо‘лсин»

·272·Культура
Умидаксон представила новый музыкальный клип «Хамма джим бо‘лсин»
Аудиоверсия

1 июня певица Умидаксон представила своим поклонникам новый музыкальный проект. Артистка официально объявила о премьере новой песни под названием «Хамма джим бо‘лсин» и клипа на нее.

Эта песня призывает человека на мгновение отвлечься от повседневной суеты, почувствовать внутренний покой и тишину. В ней отражено желание, когда все голоса остаются позади и слышен только голос сердца. Произведение представлено слушателям как музыкальное творение, побуждающее к самопознанию в одиночестве и дарящее душевное спокойствие.

Текст и музыка песни были созданы автором Иброхимом Нурматовым, который наполнил произведение глубоким смыслом и эмоциональным звучанием.

Умидаксон сообщила на своих страницах в социальных сетях, что клип доступен для просмотра на платформе YouTube. Премьера за короткое время вызвала большой интерес и успела набрать множество просмотров.

В социальных сетях слушатели оставляют теплые отзывы о новой песне и клипе. Многие отмечают искренность исполнения, мелодичность песни и высокое качество видеоклипа, положительно оценивая работу творческой команды.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Старшая дочь Шри Деви попала в пугающую ситуацию на премьереСегодня, 11:37Новый дуэт Севинч и Камрона: «Гул» скоро!Сегодня, 11:12Неожиданный ответ Улугбека Рахматуллаева: в чем счастье? (видео)Сегодня, 10:59Найдена двойник певицы ЖасминСегодня, 10:23Ханде Йенер попала в неловкую ситуацию на сцене во время получения наградыСегодня, 10:04Поп-ММА боец «Сатурн» оштрафованСегодня, 09:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Юлдуз Усмонова откровенно рассказала, какой старушкой она будет в 80 лет
Озода Нурсаидова «взорвала» сеть треком «То‘йлар муборак» — клип быстро стал популярным (видео)
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Жених, дарящий деньги певице Каниза, стал предметом обсуждения в сети (видео)
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Сколько зарабатывает в Instagram Фатима Назарова, известная по образу «Сохибы»?
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Рано Шодиева показала подводный мир Китая (видео)