Умидаксон представила новый музыкальный клип «Хамма джим бо‘лсин»

1 июня певица Умидаксон представила своим поклонникам новый музыкальный проект. Артистка официально объявила о премьере новой песни под названием «Хамма джим бо‘лсин» и клипа на нее.

Эта песня призывает человека на мгновение отвлечься от повседневной суеты, почувствовать внутренний покой и тишину. В ней отражено желание, когда все голоса остаются позади и слышен только голос сердца. Произведение представлено слушателям как музыкальное творение, побуждающее к самопознанию в одиночестве и дарящее душевное спокойствие.

Текст и музыка песни были созданы автором Иброхимом Нурматовым, который наполнил произведение глубоким смыслом и эмоциональным звучанием.

Умидаксон сообщила на своих страницах в социальных сетях, что клип доступен для просмотра на платформе YouTube. Премьера за короткое время вызвала большой интерес и успела набрать множество просмотров.

В социальных сетях слушатели оставляют теплые отзывы о новой песне и клипе. Многие отмечают искренность исполнения, мелодичность песни и высокое качество видеоклипа, положительно оценивая работу творческой команды.