Подписан исторический указ о развитии сферы культуры и искусства

Для представителей культуры, искусства и креативной индустрии нашей страны наступили поистине исторические и радостные дни! Президентом подписан важный указ «О широкомасштабных мерах по дальнейшему развитию сфер культуры, искусства и литературы».

Этот исторический шаг с большим удовлетворением приветствовала на своей официальной странице руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева, отметив беспрецедентные возможности, создаваемые для деятелей культуры и.

«Для развития культуры важны не только вдохновение, но и условия, позволяющие реализовать творческие идеи. Формирование креативной индустрии требует реальной поддержки. Сегодня Президентом подписан исторический указ, предоставляющий такую помощь», — подчеркнула Саида Мирзиёева.

Фонд «Инвестиции в творчество» и огромные налоговые льготы

Согласно новому документу, в нашей стране официально создается государственный целевой фонд «Инвестиции в творчество» . Самое радостное то, что для реализации и финансирования перспективных и ярких творческих проектов в этот фонд ежегодно государством будет выделяться 200 миллиардов сумов .

Кроме того, для предпринимателей и компаний, работающих в сфере культуры и искусства, предоставляются беспрецедентные налоговые каникулы. Теперь:

Предприниматели, организующие концертные программы;

Кинокомпании, снимающие фильмы и сериалы;

Творцы, создающие контент для детей;

Частные театры, творческие студии и частные образовательные учреждения в сфере культуры.

Эти представители полностью освобождаютсяот налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль, налога с оборота, земельного налога и налога на имущество, а также от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с заработной платы сотрудников.

Более того, двери Узбекистана широко открываются и для зарубежных кинематографистов. Доходы иностранных кинокомпаний, полученные от производства кинопродукции на территории нашей страны, не будут включаться в налоговую базу как доходы нерезидентов.

Сотни миллионов победителям и поощрение наставникам

В указе также кардинально обновлена система выявления талантов и их достойного поощрения. Творцы, одержавшие победу на престижных международных и республиканских конкурсах, будут награждаться крупными денежными премиями в следующем размере:

За Гран-при (Главный приз) и 1-е место: соответственно 300 миллионов и 100 миллионов сумов;

За 2-е место: 200 миллионов и 50 миллионов сумов;

За 3-е место: 100 миллионов и 25 миллионов сумов.

Не остались без внимания и наши педагоги, ведущие плодотворную работу. Преданным своему делу учителям и концертмейстерам, воспитавшим данных победителей и призеров, в течение года будет выплачиваться специальная надбавка в размере до 100 процентов от их ежемесячной заработной платы.

Жилищные возможности для нуждающихся сотрудников

Объявлена прекрасная новость и в плане социальной защиты творческих работников. Согласно указу, ежегодно для 1 000 сотрудников, работающих в сфере культуры, искусства и литературы и остро нуждающихся в жилье, 1 000 сотрудников государство будет покрывать 50 процентов первоначального взноса по ипотечному кредиту.

Нет сомнений, что эти исторические новости положат начало новой эре созидания и креативной экономики в нашей стране. От имени редакции поздравляем всех творческих людей и любителей искусства с этими грандиозными возможностями! Пусть вас сопровождают новые творческие взлеты!