Подписан исторический указ о развитии сферы культуры и искусства
Для представителей культуры, искусства и креативной индустрии нашей страны наступили поистине исторические и радостные дни! Президентом подписан важный указ «О широкомасштабных мерах по дальнейшему развитию сфер культуры, искусства и литературы».
Этот исторический шаг с большим удовлетворением приветствовала на своей официальной странице руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева, отметив беспрецедентные возможности, создаваемые для деятелей культуры и.
«Для развития культуры важны не только вдохновение, но и условия, позволяющие реализовать творческие идеи. Формирование креативной индустрии требует реальной поддержки. Сегодня Президентом подписан исторический указ, предоставляющий такую помощь», — подчеркнула Саида Мирзиёева.
Фонд «Инвестиции в творчество» и огромные налоговые льготы
Согласно новому документу, в нашей стране официально создается государственный целевой фонд «Инвестиции в творчество» . Самое радостное то, что для реализации и финансирования перспективных и ярких творческих проектов в этот фонд ежегодно государством будет выделяться 200 миллиардов сумов .
Кроме того, для предпринимателей и компаний, работающих в сфере культуры и искусства, предоставляются беспрецедентные налоговые каникулы. Теперь:
Предприниматели, организующие концертные программы;
Кинокомпании, снимающие фильмы и сериалы;
Творцы, создающие контент для детей;
Частные театры, творческие студии и частные образовательные учреждения в сфере культуры.
Эти представители полностью освобождаютсяот налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль, налога с оборота, земельного налога и налога на имущество, а также от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с заработной платы сотрудников.
Более того, двери Узбекистана широко открываются и для зарубежных кинематографистов. Доходы иностранных кинокомпаний, полученные от производства кинопродукции на территории нашей страны, не будут включаться в налоговую базу как доходы нерезидентов.
Сотни миллионов победителям и поощрение наставникам
В указе также кардинально обновлена система выявления талантов и их достойного поощрения. Творцы, одержавшие победу на престижных международных и республиканских конкурсах, будут награждаться крупными денежными премиями в следующем размере:
За Гран-при (Главный приз) и 1-е место: соответственно 300 миллионов и 100 миллионов сумов;
За 2-е место: 200 миллионов и 50 миллионов сумов;
За 3-е место: 100 миллионов и 25 миллионов сумов.
Не остались без внимания и наши педагоги, ведущие плодотворную работу. Преданным своему делу учителям и концертмейстерам, воспитавшим данных победителей и призеров, в течение года будет выплачиваться специальная надбавка в размере до 100 процентов от их ежемесячной заработной платы.
Жилищные возможности для нуждающихся сотрудников
Объявлена прекрасная новость и в плане социальной защиты творческих работников. Согласно указу, ежегодно для 1 000 сотрудников, работающих в сфере культуры, искусства и литературы и остро нуждающихся в жилье, 1 000 сотрудников государство будет покрывать 50 процентов первоначального взноса по ипотечному кредиту.
Нет сомнений, что эти исторические новости положат начало новой эре созидания и креативной экономики в нашей стране. От имени редакции поздравляем всех творческих людей и любителей искусства с этими грандиозными возможностями! Пусть вас сопровождают новые творческие взлеты!
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