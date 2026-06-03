Актриса Зарина Юлдашева оказалась в центре внимания благодаря своему неповторимому образу в день рождения

2 июня актриса Зарина Юлдашева отметила свое 26-летие. Артистка отпраздновала день рождения в кругу близких и друзей, поделившись кадрами с торжества на своих страницах в социальных сетях.

Как стало известно, Зарина Юлдашева празднует день рождения в один день с актрисой Дурдоной Курбановой. Праздничное мероприятие прошло в теплой атмосфере, а гости выразили артисткам свои искренние пожелания.

Актриса появилась на праздничном вечере в изящном и красивом образе, став настоящей королевой мероприятия. На фотографиях также запечатлены цветы и подарки, подготовленные специально для нее.

Поклонники и коллеги в комментариях поздравляют Зарину Юлдашеву с днем рождения, желая ей счастья, здоровья и новых творческих успехов.