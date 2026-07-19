В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» спустя 53 года обнаружили киноляп, который никто не замечал

В знаменитой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» спустя 53 года был обнаружен киноляп, который оставался незамеченным зрителями.

Речь идет об одной из финальных сцен фильма. В кадре на столе виден кинжал. Однако после смены ракурса камеры он бесследно исчезает без каких-либо объяснений.

Эта мелкая деталь оставалась почти незамеченной более полувека. Зрители, пересматривавшие фильм, заметили этот момент и начали обсуждать его в социальных сетях.

«Иван Васильевич меняет профессию» считается одной из самых просматриваемых комедий советского кино. Несмотря на это, некоторые мелкие сценические ошибки в ней до сих пор становятся поводом для новых дискуссий.