Манзура рассказала, почему поздно вышла замуж

Певица Манзура рассказала о факторах, повлиявших на её позднее замужество. По её словам, она всегда серьёзно относилась к вопросу создания семьи и не хотела принимать поспешных решений.

По словам Манзуры, некоторые жизненные обстоятельства, личные взгляды и сама судьба повлияли на то, что решение о замужестве было принято ею позже.

Певица также отметила, что сегодня считает себя счастливым человеком и строит жизнь с супругом на основе взаимного уважения и доверия.

Эти слова артистки вызвали живой интерес у пользователей социальных сетей и поклонников.