Вернется ли Адхам Солиев в искусство? Певец ответил

·973·Культура
Вернется ли Адхам Солиев в искусство? Певец ответил

Певец Адхам Солиев ответил на вопросы о своем возвращении в искусство.

На вопрос журналиста телеканала «Ртв» «Когда вы вернетесь в искусство? Ваши поклонники ждут вас» певец ответил искренне.

По его словам, вопрос возвращения в искусство зависит от времени, и сейчас он серьезно увлекся предпринимательской деятельностью.

«Время покажет, когда я вернусь в искусство. Сейчас меня очень интересует предпринимательство. В нашей крови есть предпринимательская жилка. Особенно меня интересовала гостиничная сфера, и сейчас я работаю в этом направлении», — сказал певец.

При этом он особо подчеркнул, что не забыл своих поклонников. По его словам, поклонники всегда занимают место в глубине его сердца, и в будущем для них могут быть представлены новые песни.

«У меня много поклонников, они в глубине моего сердца. Если Бог даст, иногда мы будем выпускать для них хорошие песни», — добавил он.

Это заявление вызвало различные реакции в социальных сетях, а поклонники продолжают ждать возвращения певца в искусство.

Адам СолиевRtv
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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