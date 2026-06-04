Кто из творческих людей пожелал Ойбеку и Нигоре пятерых детей на свадьбе?

·357·Культура
Кто из творческих людей пожелал Ойбеку и Нигоре пятерых детей на свадьбе?

Певцы Ойбек и Нигора искренне поделились мыслями о семье и детях в ходе беседы в программе «Омон-омон».

В ходе разговора один из ведущих задал Ойбеку вопрос: «Сейчас у вас пятеро детей?». Певец дал краткий и точный ответ: «Нет, четверо».

После этого ведущий с улыбкой пошутил: «Если Бог даст, будет пятеро». Другой ведущий напомнил, что на их свадьбе одна певица пожелала им иметь пятерых детей.

Нигора с интересом спросила: «Кто это? Тохир Усманов?». Ведущий отверг это предположение и ответил: «Умидахон».

В ходе беседы Нигора раскрыла еще один интересный факт. Она обратилась к ведущим с вопросом: «Знаете ли вы, кого мы первыми встретили из наших малышей?». Они с интересом ждали ответа.

Нигора сказала: «О ком вы сейчас говорили? Мы первыми встретили детей Умидахон. Тот самый первый малыш все еще в нашей памяти».

Сообщается, что тот малыш сейчас значительно подрос и даже достиг школьного возраста.

Эта беседа была тепло встречена поклонниками и вызвала оживленные обсуждения в социальных сетях.

ОйбекНигораТоҳир УсмоновУмидаҳонОмон-омон
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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