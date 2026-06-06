Наргиза Абдуллаева спустя 28 лет повторила танец из фильма «Чархпалак» (видео)

Народная артистка Узбекистана Наргиза Абдуллаева спустя 28 лет вновь исполнила знаменитый танец из фильма «Чархпалак», сохранившийся в памяти поклонников.

Выступление артистки вызвало большой интерес в социальных сетях. Многие поклонники отмечают, что, несмотря на прошедшие годы, она сохранила свое мастерство и харизму на сцене, оставляя положительные отзывы.

В настоящее время видеоролик активно обсуждается пользователями интернета. Многие оценивают это выступление как видео, которое вновь пробуждает яркие воспоминания, связанные с фильмом «Чархпалак».