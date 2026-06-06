Наргиза Абдуллаева спустя 28 лет повторила танец из фильма «Чархпалак» (видео)

·43·Культура
Наргиза Абдуллаева спустя 28 лет повторила танец из фильма «Чархпалак» (видео)

Народная артистка Узбекистана Наргиза Абдуллаева спустя 28 лет вновь исполнила знаменитый танец из фильма «Чархпалак», сохранившийся в памяти поклонников.

Выступление артистки вызвало большой интерес в социальных сетях. Многие поклонники отмечают, что, несмотря на прошедшие годы, она сохранила свое мастерство и харизму на сцене, оставляя положительные отзывы.

В настоящее время видеоролик активно обсуждается пользователями интернета. Многие оценивают это выступление как видео, которое вновь пробуждает яркие воспоминания, связанные с фильмом «Чархпалак».

Наргиза АбдуллаеваУзбекистанЧархпалак
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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