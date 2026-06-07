Звезда «Вир и Зара» Зара появилась на публике с мужем (видео)

·183·Культура
Звезда «Вир и Зара» Зара появилась на публике с мужем (видео)

Зара, она же Прити Зинта, любимая героиня большинства зрителей фильма «Вир и Зара», снова оказалась в центре внимания поклонников благодаря личной жизни. Она появилась на публике вместе с мужем Джином Гуденоу, вызвав большой интерес в социальных сетях.

Актриса, прославившаяся благодаря этой роли, всегда находится под пристальным вниманием фанатов. Любые новости о её личной жизни быстро распространяются среди пользователей интернета.

Согласно последним фотографиям и сообщениям, Зара появилась на публике вместе с супругом. Это событие вызвало различные мнения и обсуждения среди поклонников.

Актриса, ставшая популярной благодаря фильму «Вир и Зара», по-прежнему вызывает большой интерес у своих поклонников.

ЗараПрити ЗинтаДжин ГуденоуВир и Зара
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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