Трогательная песня Хусена Амридинова о родителях (видео)

Тема родителей всегда занимает особое место в узбекской музыке. Ведь эта тема близка сердцу каждого человека, в каждом доме она имеет свой смысл и свою боль. Песня «Асра ота-онамни» в исполнении Хусена Амридинова — одно из произведений, созданных именно на эту искреннюю и проникающую в душу тему.

В этой песне трогательно выражены любовь ребенка к родителям, благодарность и страх потерять их. В тексте отражено, что отец и мать — самая большая опора человека в этом мире, и насколько важны в жизни ребенка их молитвы, любовь и самоотверженность.

Основной смысл песни в том, что ребенок связывает свою нынешнюю жизнь, поведение, счастье и удачу с воспитанием, любовью и молитвами, данными родителями. Вспоминая молитвы матери и отца, который был опорой, как гора, он просит Аллаха сохранить их.

Самая трогательная черта песни «Асра ота-онамни» — ее простота и искренность. Здесь нет излишне возвышенных слов. Напротив, в каждой строке — сожаление, благодарность, любовь и молитва, идущие из сердца ребенка. Особенно заставляют задуматься слушателя строки о том, что человек иногда не успевает вовремя в полной мере осознать ценность родителей.

Хусен Амридинов исполнил эту песню с глубоким чувством. Боль и искренность в его голосе еще больше усилили смысл произведения. Поэтому «Асра ота-онамни» — это не просто песня для прослушивания, а произведение, которое побуждает человека задуматься о своих родителях, проявлять к ним больше любви и молиться за них.

Такие песни очень нужны сегодня. Ведь в быстром ритме жизни, среди повседневных забот и мирских дел человек иногда начинает воспринимать наличие самых близких благ — отца и матери — как нечто само собой разумеющееся. Но их присутствие — это самое большое богатство, самое большое счастье и самая большая молитва.

Эта песня Хусена Амридинова напоминает слушателю одну истину: ценить родителей, пока они живы, интересоваться их самочувствием, получать их благословение и проявлять любовь — один из самых важных долгов ребенка.

Песня «Асра ота-онамни» близка народу именно этим. В ней есть невысказанные слова каждого ребенка, его внутренняя молитва и самое мягкое место в сердце. Поэтому эта мелодия быстро находит отклик в душах слушателей и невольно заставляет человека еще раз вспомнить о своих родителях.