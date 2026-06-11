Сохиб Хасанов: «Мужчина может развестись по двум причинам»

·24·Культура
Сохиб Хасанов: «Мужчина может развестись по двум причинам»

Участник команды «Кахкаха» Сохиб Хасанов в интервью проекту «Чотки ТВ» поделился своими мыслями о семейных отношениях, терпении и благодарности.

По его словам, мужчина может задуматься о разводе только в двух случаях — при измене или серьезном нарушении доверия, например, краже. В других ситуациях он подчеркнул важность сохранения семьи, терпения и умения жить вместе. Он добавил, что это мнение применимо и к женщинам.

В качестве примера Сохиб Хасанов привел семью, живущую в селе. Он рассказал, что вся их жизнь прошла на обычную зарплату, но, несмотря на это, в их доме всегда царили радость и благополучие.

По его мнению, главное в семье — это не материальные блага, а благодарность и взаимное уважение. «В благодарности кроется великий смысл, семью нужно ставить на первое место», — подчеркнул он.

После интервью пользователи социальных сетей выразили разные мнения, причем многие поддержали его слова.

Сохиб ХасановСемьяПсихология отношенийИнтервьюКультура
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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