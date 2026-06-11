Муниса Ризаева удивила поклонников на концерте Крейга Дэвида

·92·Культура
Муниса Ризаева удивила поклонников на концерте Крейга Дэвида

Известная представительница узбекского шоу-бизнеса Муниса Ризаева вновь оказалась в центре внимания своих поклонников. На этот раз певица посетила концерт звезды мировой эстрады Крейга Дэвида, вызвав большой интерес в социальных сетях своими яркими кадрами.

Как стало известно, Муниса Ризаева наслаждалась живым выступлением популярного британского певца Крейга Дэвида. Кадры и видео с концерта были тепло встречены фанатами и вызвали широкое обсуждение.

Современный образ и приподнятое настроение певицы также не остались без внимания. Поклонники отмечают, что ее участие в международной музыкальной среде является интересным событием и для узбекского шоу-бизнеса.

Муниса РизаеваКрейг ДэвидУзбекский Шоу-бизнесКонцертМузыка
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Победившая тяжелый недуг Феруза Юсупова открыла новую страницу в своей жизни (видео)Победившая тяжелый недуг Феруза Юсупова открыла новую страницу в своей жизни (видео)Сегодня, 17:33Стало известно лицо будущей супруги Шахзода Султонова (видео)Стало известно лицо будущей супруги Шахзода Султонова (видео)Сегодня, 11:32Актриса Азиза Ахралходжаева представила образ БелоснежкиАктриса Азиза Ахралходжаева представила образ БелоснежкиСегодня, 11:31Сохиб Хасанов: «Мужчина может развестись по двум причинам»Сохиб Хасанов: «Мужчина может развестись по двум причинам»Сегодня, 11:07Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетяхВозраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетяхСегодня, 09:52С кем хотела бы сыграть в кино Райхон Ганиева в случае возвращения на экран?С кем хотела бы сыграть в кино Райхон Ганиева в случае возвращения на экран?Сегодня, 09:40
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
«Кок джигули» прозвучал: неожиданнйй дует на контсерте Озодй
«Кок джигули» прозвучал: неожиданнйй дует на контсерте Озодй