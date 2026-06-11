Муниса Ризаева удивила поклонников на концерте Крейга Дэвида

Известная представительница узбекского шоу-бизнеса Муниса Ризаева вновь оказалась в центре внимания своих поклонников. На этот раз певица посетила концерт звезды мировой эстрады Крейга Дэвида, вызвав большой интерес в социальных сетях своими яркими кадрами.

Как стало известно, Муниса Ризаева наслаждалась живым выступлением популярного британского певца Крейга Дэвида. Кадры и видео с концерта были тепло встречены фанатами и вызвали широкое обсуждение.

Современный образ и приподнятое настроение певицы также не остались без внимания. Поклонники отмечают, что ее участие в международной музыкальной среде является интересным событием и для узбекского шоу-бизнеса.