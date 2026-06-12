Скандал в Турции: звезда сериала «Великолепный век» доставлена в полицию

·33·Культура
Скандал в Турции: звезда сериала «Великолепный век» доставлена в полицию

11 июня в Стамбуле была проведена масштабная спецоперация в рамках расследования дела об употреблении, хранении и распространении наркотических средств среди представителей киноиндустрии и шоу-бизнеса. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Сообщается, что в ходе операции было задержано 22 человека. Среди них — известный турецкий поп-исполнитель Кенан Догулу, а также актриса Берен Саат, прославившаяся ролями в сериалах «Запретная любовь», «В чем вина Фатмагюль?», «Великолепный век» и «Великолепный век: Империя Кёсем».

Также в полицейский участок были доставлены актер Енис Арикан, получивший известность благодаря сериалам «Девушка за стеклом» и «Опекун», и блогер-диджей Керимджан Дурмаз.

Отмечается, что в последние месяцы в Турции регулярно проводятся масштабные антинаркотические рейды. Ранее уже сообщалось о задержании десятков лиц, включая известных актеров, тележурналистов и блогеров.

В то же время в феврале 2026 года стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель «Бебек», расположенный на берегу Босфора. По данным полиции, в этом отеле проводились вечеринки с употреблением наркотиков с участием представителей местной элиты.

СтамбулТурцияБерен СаатКенан ДогулуВеликолепный век
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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