Актриса, известная по роли Кёсем, задержана в ходе наркорейда

11 июня в Стамбуле в ходе полицейского рейда были задержаны 23 представителя шоу-бизнеса и киноиндустрии. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Среди них оказались известная актриса Берен Саат, певец Кенан Догулу, модель и певица Айше Хатун Онал, а также блогер Керимджан Дурмаз.

По данным местных СМИ, у задержанных были взяты образцы крови и волос для проведения экспертизы, после чего их доставили в полицию.

Им предъявлены обвинения, связанные с хранением наркотических или психотропных веществ, а также с пропагандой наркотиков.

Сообщается, что в ходе обысков в некоторых домах и на рабочих местах были обнаружены наркотические средства и приспособления для их употребления.