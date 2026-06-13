Ахад Каюм: «На самом деле я учитель математики» — раскрыты неожиданные факты

·0·Культура
Ахад Каюм: «На самом деле я учитель математики» — раскрыты неожиданные факты

Известный поэт, продюсер и режиссер Ахад Каюм в интервью программе «Наво мехмонда» раскрыл неожиданные подробности своего образования и профессиональной деятельности.

По его словам, на самом деле он является учителем математики и окончил Ташкентский университет информационных технологий по специальности «математика и физика». Ахад Каюм отметил, что проработал учителем 4 года, а позже, когда его творчество стало популярным, перешел в сферу искусства.

Также он поделился интересными фактами о своей семье. По его словам, родители, бабушки и дедушки также были педагогами, то есть их семья является настоящей династией учителей. Было упомянуто, что в их роду насчитывается около 400 учителей.

Эти слова Ахада Каюма вызвали интерес в социальных сетях и стали неожиданной новостью для многих.

Агад КайумНаво в гостяхТашкентский университет информационных технологий
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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