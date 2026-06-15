Шутка Мухаммадисо Абдулхаирова об ИЭЛТС стала популярной (видео)

·3·Культура
Шутка Мухаммадисо Абдулхаирова об ИЭЛТС стала популярной (видео)

Многогранный творец Мухаммадисо Абдулхаиров привлек внимание пользователей социальных сетей своим очередным юмористическим выступлением. На этот раз он в своем уникальном стиле интерпретировал тему известного экзамена ИЭЛТС.

В распространившемся видео автор в юмористической форме продемонстрировал, какие ответы он мог бы дать, если бы участвовал в части спеакинг экзамена ИЭЛТС. Его естественность и неожиданные ответы подарили многим хорошее настроение.

По мнению поклонников, живые наблюдения и самобытный стиль юмора Мухаммадисо Абдулхаирова позволяют превратить любую тему в интересный контент. Именно поэтому данное видео за короткое время стало вирусным и вызвало множество положительных комментариев.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Юлдуз Турдиева: ложки прилипали к моим рукам (видео)Юлдуз Турдиева: ложки прилипали к моим рукам (видео)Сегодня, 15:18Ахад Каюм раскрыл секреты кино и доходовАхад Каюм раскрыл секреты кино и доходовСегодня, 15:09Шахзод Султанов дал предсвадебный плов для близких (видео)Шахзод Султанов дал предсвадебный плов для близких (видео)Сегодня, 10:20Свадебное приглашение Шахло Салаевой вызвало ажиотаж в социальных сетях (видео)Свадебное приглашение Шахло Салаевой вызвало ажиотаж в социальных сетях (видео)Сегодня, 10:04Юлдуз Усмоновой подарили новый дорогой автомобиль (видео)Юлдуз Усмоновой подарили новый дорогой автомобиль (видео)Сегодня, 09:43Джамшид Бободжонов отметил день рождения в кругу близких (видео)Джамшид Бободжонов отметил день рождения в кругу близких (видео)Сегодня, 09:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой