Шутка Мухаммадисо Абдулхаирова об ИЭЛТС стала популярной (видео)

Многогранный творец Мухаммадисо Абдулхаиров привлек внимание пользователей социальных сетей своим очередным юмористическим выступлением. На этот раз он в своем уникальном стиле интерпретировал тему известного экзамена ИЭЛТС.

В распространившемся видео автор в юмористической форме продемонстрировал, какие ответы он мог бы дать, если бы участвовал в части спеакинг экзамена ИЭЛТС. Его естественность и неожиданные ответы подарили многим хорошее настроение.

По мнению поклонников, живые наблюдения и самобытный стиль юмора Мухаммадисо Абдулхаирова позволяют превратить любую тему в интересный контент. Именно поэтому данное видео за короткое время стало вирусным и вызвало множество положительных комментариев.