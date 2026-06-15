Ушла из жизни звезда турецких сериалов

Сегодня, 15 июня, скончалась 35-летняя турецкая актриса Эдже Иртем, ставшая известной благодаря сериалам «Красный сироп» и «Семья». Об этом сообщило издание Созкю со ссылкой на адвоката семьи.

По словам адвоката, вчера, 14 июня, актриса отмечала свой день рождения. Предположительно, она скончалась в результате сердечного приступа. Мать женщины находилась рядом, но спасти дочь не удалось. Точная причина смерти актрисы будет объявлена после результатов медицинской экспертизы.

Отмечается, что после распространения новости о смерти Эдже Иртем в социальных сетях начали обсуждаться различные предположения о том, что причиной ее смерти могли стать наркотические вещества. С начала года в Турции проводятся масштабные рейды против наркотиков, в рамках которых был задержан ряд известных личностей.