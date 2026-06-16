Юлдуз Усмонова открыто высказалась о льготах для деятелей искусства

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усмонова в интервью программе «Бугун» поделилась своим мнением о возможностях, создаваемых для деятелей искусства и работников культуры.

Певица подчеркнула, что под понятием «артист» следует понимать не только популярных исполнителей, но и музыкантов, поэтов, художников и режиссеров.

«Когда говорят об артистах, нужно видеть не только Юлдуз Усмонову, Насибу Абдуллаеву или Мунису Ризаеву, но и других творцов. Наше государство создает для деятелей искусства большие возможности», — отметила она.

Также она остановилась на удобствах, созданных для народных артистов. По словам певицы, организация специальных ВИП-зон для них также является выражением большого внимания.

«Пусть Аллах благословит это. Да будет Аллах доволен нашим Президентом. Наши слова не остаются без внимания. Однако одной лишь сухой благодарностью дело не ограничится», — добавила артистка.

Юлдуз Усмонова обратила внимание и на бытовые условия некоторых творческих деятелей. По её словам, всё ещё есть артисты, которые сталкиваются с проблемой жилья и живут с семьями на съемных квартирах.

«Для таких творцов также создаются возможности. Если они приобретут жилье в ипотеку, планируется, что государство покроет 50 процентов расходов. Это огромная помощь», — сказала она.

Эти высказывания певицы вызвали широкие обсуждения в социальных сетях.