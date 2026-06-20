Дурдона Курбонова выпустила видео в поддержку сборной

Актриса Дурдона Курбонова опубликовала на своей странице в Instagram специальное видео, посвященное футболистам сборной Узбекистана.

Она выложила ролик под популярную песню поддержки, подписав его следующим образом:

«Вы для нас лучшие. Вперед, Узбекистан!»

В видео актриса с нарисованным на щеке флагом Узбекистана в форме сердца и развевающимся в руках национальным флагом поочередно называет футболистов и имитирует их действия на поле.

Видео за короткое время привлекло внимание болельщиков и получило теплый прием в социальных сетях. В комментариях подписчики высоко оценили ролик, выразили благодарность актрисе и пожелали удачи нашей сборной.

В настоящее время многие деятели искусства также записывают песни и создают творческие видео в поддержку узбекистанских футболистов. Это еще раз демонстрирует веру и любовь нашего народа к команде.