Вайнер и инстаблогер Бобур Мансуров отметил первый день рождения сына Мухаммада Ясина

В семье актера и блогера Бобура Мансурова праздник. Его сыну Мухаммаду Ясину исполнился один год. На торжество по этому случаю были приглашены близкие члены семьи и ряд артистов.

На праздничном вечере выступили Муниса Ризаева и Жасур Умиров. Кадры с мероприятия также распространились в социальных сетях.

Супруга Бобура Мансурова, Фариза Ориповна, написала трогательное поздравление в честь первого дня рождения сына. Она отметила, что время пролетело очень быстро, и что Мухаммад Ясин — тот ребенок, который открыл в ее жизни чувство материнства.

"Сегодня моему Мухаммаду Ясину исполнился год. Пусть Аллах дарует ему долгую жизнь и крепкое здоровье. Пусть вырастет праведным сыном, совершающим добрые дела", — пожелала она.

Фариза Ориповна также вспомнила историю, связанную с именем сына. Она рассказала, что во время беременности часто слушала суру «Ясин», и поэтому заранее решила назвать ребенка именно так.