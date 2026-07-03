Али Отажонов рассказал о своем гонораре на свадьбах и богатстве (видео)

·2·Культура
Али Отажонов рассказал о своем гонораре на свадьбах и богатстве (видео)

Известный певец Али Отажонов стал гостем проекта «Navo mehmonda», где искренне поделился своими мыслями о гонорарах на свадьбах, богатстве и отношении к популярности.

В ходе беседы ведущий спросил певца:

— «Сколько составляет ваша оплата за одно выступление на свадьбе в Самарканде?»

На что Али Отажонов ответил:

— «Если мы находимся в этом регионе, то 500 долларов. Если же выезжаем из Ташкента, цена будет другой», — пояснил он.

После этого артист поделился своими жизненными взглядами на богатство и славу.

— «Я никогда не стремился к богатству. С детства у меня всего было достаточно, я не рос в нужде. Возможно, поэтому я не ставил целью стать ни суперзвездой, ни миллионером. Ведь деньги иногда меняют человека. На мой взгляд, самая прекрасная сторона жизни — в некоторой недосказанности или нехватке чего-либо. Именно это побуждает человека двигаться вперед», — сказал артист.

Эти слова певца вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи поддержали его жизненную позицию, другие же в комментариях отметили, что важно не само богатство, а то, как им распорядиться.

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