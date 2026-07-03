В Узбекистане вместо знака «Въезд запрещен» повесили настоящий кирпич

В одном из махаллей Узбекистана вместо дорожного знака «Въезд запрещен» на стену повесили настоящий кирпич.

Как стало известно, местные жители решили не устанавливать специальный знак, а закрепили кирпич на стене, чтобы таким образом обозначить запрет на въезд на территорию.

Фотографии этого неуклюжего, но забавного «знака» быстро разлетелись по социальным сетям. Пользователи называют это «самым народным решением».

В сети также появились шутки: «Человека, который въедет, несмотря на знак, может ударить сам кирпич еще до того, как выпишут штраф».