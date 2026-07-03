Али Отажонов рассказал, с кем мечтает спеть дуэтом (видео)

·47·Культура

Известный певец Али Отажонов в гостях у программы «Oqshom Shou» искренне рассказал об одной из своих самых больших творческих мечтаний. По словам артиста, он уже много лет мечтает исполнить дуэт с народной артисткой Узбекистана и Азербайджана Насибой Абдуллаевой.

В ходе беседы Али Отажонов отметил, что с детства с большим уважением следил за узбекскими артистами, но среди них Насиба Абдуллаева занимает особое место.

— «У меня есть одна большая мечта касательно дуэта. Я вырос, любя узбекских артистов. Но среди них есть человек, который занимает для меня особое место и очень дорог — народная артистка Узбекистана и Азербайджана Насиба Абдуллаева. Думаю, таких преданных поклонников, как я, у неё немного. Я очень её уважаю. Даже некоторые её песни я исполнял, получив разрешение. В будущем я намерен спеть дуэтом с наставницей», — сказал певец.

После этого один из ведущих спросил:

— «Вы говорили об этом намерении Насибе Абдуллаевой? Знает ли она об этом?»

Али Отажонов признался, что до сих пор не осмелился сказать об этом напрямую.

— «Нет, пока не говорил. Не хватило смелости. Но мы часто общаемся. Я много раз бывал у неё дома. Даже мою свадьбу вела сама Насиба Абдуллаева. Особенно я в восторге от её песни „Sog‘inch“. Мне кажется, это произведение создано настолько безупречно, что не каждый композитор сможет написать такую песню», — добавил он.

Али ОтажоновНасиба Абдуллаева
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Charos
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