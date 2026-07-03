Озодбек Назарбеков поздравил Гулчехру Джамилову с 80-летием

·48·Культура
Озодбек Назарбеков поздравил Гулчехру Джамилову с 80-летием

Народной артистке Узбекистана Гулчехре Джамиловой исполнилось 80 лет. По этому случаю было передано поздравление министра культуры Озодбека Назарбекова.

Текст поздравления зачитал первый заместитель министра Авазхон Тоджихонов. В нем отмечена многолетняя деятельность актрисы в узбекском театре и кино, созданные ею роли, а также вклад в развитие национальной культуры.

На торжестве Гулчехра Джамилова была награждена нагрудным знаком «Преданный делу культуры и искусства». Награда была вручена за её труд в области искусства, участие в воспитании молодежи и заслуги в развитии национальной культуры.

В мероприятии приняли участие коллеги актрисы, её ученики и представители мира искусства. Они отметили заслуги Гулчехры Джамиловой в развитии театра и кино.

Коллектив Министерства культуры пожелал юбиляру крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

Озодбек НазарбековГулчехра ЖамиловаАвазхон ТожихоновРоссия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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