Камеры зафиксировали, как Роналду произнес «Бисмиллях» перед голом в ворота Хорватии (видео)

Камеры трансляции зафиксировали, как Криштиану Роналду произнес «Бисмиллях» перед тем, как пробить пенальти в матче против Хорватии. После этого португальский нападающий точно реализовал удар и забил гол.

Этот момент быстро распространился в социальных сетях. Болельщики обсуждают слова Роналду перед пенальти и его состояние после забитого гола.

В этом матче, несмотря на то что Португалия изначально уступала в счете, команда смогла изменить ситуацию в свою пользу. Сборная совершила камбэк и вышла в 1/8 финала турнира.