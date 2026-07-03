Камеры зафиксировали, как Роналду произнес «Бисмиллях» перед голом в ворота Хорватии (видео)

·157·Мир
Камеры зафиксировали, как Роналду произнес «Бисмиллях» перед голом в ворота Хорватии (видео)

Камеры трансляции зафиксировали, как Криштиану Роналду произнес «Бисмиллях» перед тем, как пробить пенальти в матче против Хорватии. После этого португальский нападающий точно реализовал удар и забил гол.

Этот момент быстро распространился в социальных сетях. Болельщики обсуждают слова Роналду перед пенальти и его состояние после забитого гола.

В этом матче, несмотря на то что Португалия изначально уступала в счете, команда смогла изменить ситуацию в свою пользу. Сборная совершила камбэк и вышла в 1/8 финала турнира.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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