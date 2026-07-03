Президент Грузии наградил Шавката Мирзиёева высшим орденом

Вчера, 2 июля, в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Грузию в тбилисском дворце Орбелиани состоялись переговоры на высшем уровне с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многогранного сотрудничества между Узбекистаном и Грузией, расширения торгово-экономических связей, укрепления взаимодействия в сфере транспорта, логистики, туризма, культуры и других перспективных направлениях.

По итогам переговоров Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева одной из высших государственных наград страны — орденом «Золотое руно».

В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Грузии посетить Узбекистан с официальным визитом. Стороны выразили готовность вывести взаимовыгодное сотрудничество на новый уровень и последовательно продолжать контакты на высшем уровне.