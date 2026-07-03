Президент Грузии наградил Шавката Мирзиёева высшим орденом

·2·Узбекистан
Президент Грузии наградил Шавката Мирзиёева высшим орденом

Вчера, 2 июля, в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Грузию в тбилисском дворце Орбелиани состоялись переговоры на высшем уровне с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многогранного сотрудничества между Узбекистаном и Грузией, расширения торгово-экономических связей, укрепления взаимодействия в сфере транспорта, логистики, туризма, культуры и других перспективных направлениях.

По итогам переговоров Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева одной из высших государственных наград страны — орденом «Золотое руно».

В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Грузии посетить Узбекистан с официальным визитом. Стороны выразили готовность вывести взаимовыгодное сотрудничество на новый уровень и последовательно продолжать контакты на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев и представитель Грузии жмут руки перед флагами.
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Кегейли снесено еще одно незаконное строениеВ Кегейли снесено еще одно незаконное строениеСегодня, 14:07Президент наградил юных девушек-изобретательниц электромобилем (видео)Президент наградил юных девушек-изобретательниц электромобилем (видео)Сегодня, 13:55Погода на выходных резко изменится: где пройдут дожди?Погода на выходных резко изменится: где пройдут дожди?Сегодня, 13:30Студентам за рубежом будут выделять гранты за продвижение бренда УзбекистанаСтудентам за рубежом будут выделять гранты за продвижение бренда УзбекистанаСегодня, 11:05Стало известно, кто в Узбекистане живет дольшеСтало известно, кто в Узбекистане живет дольшеСегодня, 09:50Чемпионат мира сделал Узбекистан еще более узнаваемым в миреЧемпионат мира сделал Узбекистан еще более узнаваемым в миреВчера, 22:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00
Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана
Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана
В Сурхандарье родился и прооперирован четырехногий младенец
В Сурхандарье родился и прооперирован четырехногий младенец
В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов
В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов
21 июня: самый длинный день и самая короткая ночь
21 июня: самый длинный день и самая короткая ночь
В Узбекистане значительно выросла розничная цена на пропан
В Узбекистане значительно выросла розничная цена на пропан
Стало известно, что крупнейшее золотое месторождение планеты находится в Узбекистане
Стало известно, что крупнейшее золотое месторождение планеты находится в Узбекистане