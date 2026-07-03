Пелин из сериала «Тайны крепости» выходит замуж!

·23·Культура
Пелин из сериала «Тайны крепости» выходит замуж!

Актриса Буче Бусе Кахраман, ставшая известна зрителям благодаря роли Пелин в сериале «Тайны крепости», готовится к замужеству. В социальных сетях она сообщила о своей помолвке с турецким спортсменом Кааном Акылдизом.

Актриса поделилась этой новостью с поклонниками на своей странице в Instagram. Однако информацию о том, когда и где состоится свадебная церемония, пока не раскрыла.

Dengiz bo‘yida ayol barmog‘idagi unashtiruv uzugini ko‘rsatib erkak bilan turibdi.

Ранее Буче Бусе Кахраман заявляла, что мечтает провести свадьбу без лишнего пафоса, в кругу членов семьи и самых близких друзей. По этой причине торжество пары, вероятно, пройдет в узком кругу.

Буче Бусе ҚаҳраманКаан Акилдиз
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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