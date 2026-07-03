Пелин из сериала «Тайны крепости» выходит замуж!

Актриса Буче Бусе Кахраман, ставшая известна зрителям благодаря роли Пелин в сериале «Тайны крепости», готовится к замужеству. В социальных сетях она сообщила о своей помолвке с турецким спортсменом Кааном Акылдизом.

Актриса поделилась этой новостью с поклонниками на своей странице в Instagram. Однако информацию о том, когда и где состоится свадебная церемония, пока не раскрыла.

Ранее Буче Бусе Кахраман заявляла, что мечтает провести свадьбу без лишнего пафоса, в кругу членов семьи и самых близких друзей. По этой причине торжество пары, вероятно, пройдет в узком кругу.