Звезда «Барби» Марго Робби отметила 36-летие

Вчера, 2 июля, одна из самых известных актрис Голливуда Марго Робби отметила свой 36-й день рождения. Киноманы всего мира знают ее прежде всего по главной роли в фильме «Барби», а также по образу Харли Квинн.

Однако путь к сегодняшнему успеху не был для Марго Робби легким. До прихода в Голливуд актриса работала на разных должностях, чтобы помочь своей семье. Ее решительность и неустанный поиск в короткие сроки превратили ее в одну из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис киноиндустрии.

За свою карьеру Марго Робби заслужила признание миллионов поклонников благодаря ролям в таких известных фильмах, как «Волк с Уолл-стрит», «Однажды в… Голливуде» и «Барби». В каждом образе она вновь демонстрировала свой талант и мастерство.

Интересно, что сегодня Марго Робби является не только успешной актрисой, но и активно работает продюсером крупных кинопроектов. Принимая непосредственное участие в производстве фильмов, в которых снимается, она стала одной из самых влиятельных творческих фигур в Голливуде.