Звезда «Барби» Марго Робби отметила 36-летие

·31·Культура
Звезда «Барби» Марго Робби отметила 36-летие

Вчера, 2 июля, одна из самых известных актрис Голливуда Марго Робби отметила свой 36-й день рождения. Киноманы всего мира знают ее прежде всего по главной роли в фильме «Барби», а также по образу Харли Квинн.

Однако путь к сегодняшнему успеху не был для Марго Робби легким. До прихода в Голливуд актриса работала на разных должностях, чтобы помочь своей семье. Ее решительность и неустанный поиск в короткие сроки превратили ее в одну из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис киноиндустрии.

За свою карьеру Марго Робби заслужила признание миллионов поклонников благодаря ролям в таких известных фильмах, как «Волк с Уолл-стрит», «Однажды в… Голливуде» и «Барби». В каждом образе она вновь демонстрировала свой талант и мастерство.

Интересно, что сегодня Марго Робби является не только успешной актрисой, но и активно работает продюсером крупных кинопроектов. Принимая непосредственное участие в производстве фильмов, в которых снимается, она стала одной из самых влиятельных творческих фигур в Голливуде.

Марго РоббиБарбиHarley QuinnВолк с Уолл-Стрит
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Джахонгир Отажонов подтвердил, что снова женился и стал отцом (видео)Джахонгир Отажонов подтвердил, что снова женился и стал отцом (видео)Сегодня, 15:22Озодбек Назарбеков поздравил Гулчехру Джамилову с 80-летиемОзодбек Назарбеков поздравил Гулчехру Джамилову с 80-летиемСегодня, 15:02Али Отажонов рассказал, с кем мечтает спеть дуэтом (видео)Али Отажонов рассказал, с кем мечтает спеть дуэтом (видео)Сегодня, 15:02Пелин из сериала «Тайны крепости» выходит замуж!Пелин из сериала «Тайны крепости» выходит замуж!Сегодня, 14:04Вайнер и инстаблогер Бобур Мансуров отметил первый день рождения сына Мухаммада ЯсинаВайнер и инстаблогер Бобур Мансуров отметил первый день рождения сына Мухаммада ЯсинаСегодня, 13:56Али Отажонов рассказал о своем гонораре на свадьбах и богатстве (видео)Али Отажонов рассказал о своем гонораре на свадьбах и богатстве (видео)Сегодня, 13:14
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду