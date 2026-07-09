Маржона Мирзаалиева подарила сыну квартиру (видео)

Актриса Маржона Мирзаалиева поделилась с поклонниками радостной новостью. В видео, опубликованном на своей странице в Instagram, артистка сообщила, что приобрела новую квартиру для своего сына Мухаммадхабиба.

По словам актрисы, жилье было куплено в центре города, и тем самым она исполнила свою давнюю мечту ради ребенка.

В подписи к видео Маржона Мирзаалиева написала:

«Альхамдулиллях, я подарила своему ребенку дом. Аллах милосерден и всегда с нами. Бесконечно благодарна Господу. Я купила квартиру в центре города для своего малыша. Самое радостное то, что я приобрела это жилье полностью, без долгов и рассрочек, и подарила его своему ребенку. Пусть Аллах дарует всем нам благой путь и благую судьбу, и всегда хранит нас под своей защитой. Огромное спасибо всем моим близким и поклонникам, которые были рядом, дарили мне любовь и доверие».

В ходе видео актриса также отметила, что многие поклонники ждали от нее новостей о свадьбе.

«Многие пишут: «Была ли свадьба?». Нет, пока этого не было. Даст Бог, будет и свадьба. Пока в моей жизни никого нет. Моя главная новость заключалась в том, что я купила квартиру для сына. С тех пор как я приобрела жилье, я даже еще не привозила сюда Мухаммадхабиба», — добавила актриса.

Эта радостная новость артистки была тепло встречена ее поклонниками. В комментариях многие подписчики искренне поздравляют Маржону Мирзаалиеву, желая, чтобы новый дом был уютным и принес много счастья.