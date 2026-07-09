Шакира установила новый рекорд в истории Spotify

Мировая музыкальная звезда Шакира достигла очередного исторического успеха. Певица вошла в число артистов, чье количество ежемесячных слушателей на платформе Spotify превысило 100 миллионов.

Таким образом, Шакира вошла в историю Spotify как первая латиноамериканская исполнительница, достигшая этой отметки.

Специалисты отмечают, что этот результат еще раз доказывает, что хиты, созданные Шакирой за долгие годы, до сих пор регулярно прослушиваются миллионами поклонников в разных уголках мира.

Данный рекорд подтверждает, что авторитет и популярность певицы на международной музыкальной арене не угасают с годами. Сегодня Шакира продолжает укреплять свои позиции как одна из самых прослушиваемых артисток в Spotify.