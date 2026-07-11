Жасмин раскрыла неожиданный секрет на свадьбе Аббоса Файзуллаева (видео)

Вчера певица Жасмин, посетившая свадьбу футболиста национальной сборной Узбекистана Аббоса Файзуллаева, вызвала обсуждения в социальных сетях своим любопытным признанием.

В момент, когда процесс её входа в банкетный зал снимали на видео, певица в шутливой форме отметила: «Мы пришли на свадьбу Аббоса Файзуллаева. Он мой однофамилец. Моя фамилия тоже Файзуллаева». Эти искренние слова привлекли внимание интернет-пользователей, посмотревших видео.

Известно, что артистка знакома поклонникам под псевдонимом Жасмин, однако эта информация о её настоящей фамилии стала для многих неожиданностью.

Вечером на свадьбе Жасмин вышла на сцену со своими популярными и зажигательными песнями, подарив гостям отличное настроение. Выступление певицы было тепло встречено участниками торжества, а видео с её участием активно распространяются в социальных сетях.