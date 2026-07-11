Жасмин раскрыла неожиданный секрет на свадьбе Аббоса Файзуллаева (видео)

·191·Культура
Жасмин раскрыла неожиданный секрет на свадьбе Аббоса Файзуллаева (видео)

Вчера певица Жасмин, посетившая свадьбу футболиста национальной сборной Узбекистана Аббоса Файзуллаева, вызвала обсуждения в социальных сетях своим любопытным признанием.

В момент, когда процесс её входа в банкетный зал снимали на видео, певица в шутливой форме отметила: «Мы пришли на свадьбу Аббоса Файзуллаева. Он мой однофамилец. Моя фамилия тоже Файзуллаева». Эти искренние слова привлекли внимание интернет-пользователей, посмотревших видео.

Известно, что артистка знакома поклонникам под псевдонимом Жасмин, однако эта информация о её настоящей фамилии стала для многих неожиданностью.

Вечером на свадьбе Жасмин вышла на сцену со своими популярными и зажигательными песнями, подарив гостям отличное настроение. Выступление певицы было тепло встречено участниками торжества, а видео с её участием активно распространяются в социальных сетях.

ЖасминАббос ФайзуллаевЎзбекистон
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